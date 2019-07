UFFICIALE: Atalanta, tesserato il giovane Jonathan Ngock per la Primavera

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Operazione in entrata per la Primavera dell'Atalanta. Come si apprende dal sito ufficiale della Lega, infatti, il club bergamasco ha depositato il contratto del giovane attaccante camerunense Italeng Ngock Jonathan. Il classe 2001 arriva da svincolato dopo l'esperienza al ChievoVerona.