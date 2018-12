UFFICIALE: Benevento, Baroni ha rescisso. Pronto per il Frosinone

"ll Benevento Calcio comunica di aver siglato, in data odierna, la risoluzione consensuale del rapporto contrattuale in essere con l'allenatore Marco Baroni e tutto lo staff tecnico, la cui naturale scadenza era prevista al 30 Giugno 2019". Con questa nota il club sannita ha sancito l'addio con l'ex tecnico che ora è pronto a firmare il contratto che lo legherà al Frosinone in Serie A.