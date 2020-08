ufficiale Benevento, preso Ionita dal Cagliari a titolo definitivo

vedi letture

Adesso è ufficiale. Artur Ionita è un nuovo giocatore del Benevento. A comunicarlo è stato il Cagliari sul proprio sito ufficiale: "Il Cagliari Calcio comunica il trasferimento a titolo definitivo del calciatore Artur Ionita al Benevento.

Ionita, primo moldavo nella storia del Club, ha disputato quattro stagioni in maglia rossoblù, per un bilancio complessivo di 132 partite e 6 reti.

Professionista serio, grande dedizione al lavoro, Artur si è fatto apprezzare da tutti per le sue qualità tecniche e umane: il Cagliari lo ringrazia per quanto fatto in questi anni e gli augura il meglio per il proseguimento della sua carriera".