UFFICIALE: Benevento, via Baroni e Di Somma. Dentro De Zerbi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Cambio, scontato, per il Benevento. Via Marco Baroni, con il direttore sportivo Salvatore Di Somma. A ufficializzarlo è stato lo stesso club con una nota, ufficializzando anche l'approdo di Roberto De Zerbi. "Il Benevento Calcio comunica di aver sollevato dai rispettivi incarichi di direttore sportivo e di allenatore della Prima Squadra i signori Salvatore Di Somma e Marco Baroni. La Società augura loro le migliori fortune per il prosieguo della carriera e li ringrazia per la professionalità dimostrata e per le grandi emozioni che, con la promozione in Serie A, hanno regalato al Benevento Calcio, ai tifosi e alla Città. Il sodalizio giallorosso rende noto, inoltre, che la guida tecnica della Prima Squadra è stata affidata al signor Roberto De Zerbi e al suo staff".