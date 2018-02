UFFICIALE: Bologna, il centrale Nehuen Paz in prestito al Lanús

Durata pochi giorni la permanenza italiana del difensore centrale argentino Nehuen Paz, 24enne prelevato dal Bologna nelle ultime ore di mercato dal Newell's Old Boys. Il neo-arrivato, come annunciato dal club acquirente, è stato girato in prestito secco al Lanús fino a giugno. Tornerà dunque nel suo paese natale per concludere la stagione, prima di tornare nuovamente in Emilia in estate. Questo il tweet del Lanús che annuncia il trasferimento:

Tenemos el agrado de anunciar al flamante refuerzo de @clublanus, Nehuén Paz. ¡Bienvenido @nehuenp6! pic.twitter.com/GTDbYNGBvr — Club Atlético Lanús (@clublanus) 3 febbraio 2018