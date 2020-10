ufficiale Bologna, Juwara ceduto al Boavista: "Non ho avuto dubbi"

Musa Juwara, attaccante gambiano di 18 anni, lascia il Bologna per accasarsi in prestito con diritto di riscatto al Boavista in Portogallo: "Sono molto felice di essere qui, non ho mai avuto dubbi quando mi è stato prospettato questa possibilità". Il giocatore vestirà la maglia numero 14.