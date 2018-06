UFFICIALE: Bologna, rinnovo fino al 2023 per Mbaye

Dalla Ternana alla C spagnola: Pochesci valuta il Rayo Majadahonda

Amichevoli Nazionali, le partite in programma

Juventus, giornata pescarese per Allegri

Nela: "Dispiacere Nainggolan. Per Spalletti è l'ideale"

Bonansea: "Juventus Women, gruppo l'arma in più"

Calcio femminile, respinto il ricorso del Ravenna. Bari confermato in A

Paolo Rossi: "Mancini l'uomo giusto per l'Italia. Futuro in mano a Chiesa"

Bologna, il saluto a Verdi: "Grazie per spirito e attaccamento alla maglia"

Il Bologna Fc 1909 comunica di aver raggiunto l’accordo con il difensore Ibrahima Mbaye per il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2023.

