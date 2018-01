UFFICIALE: Bologna, Taider ceduto al Montreal Impact

Il Montreal Impact ha annunciato sui propri canali ufficiali l'acquisto del centrocampista classe '92 Saphir Taider dal Bologna. L'algerino arriva in prestito biennale dal club emiliano con opzione per un ulteriore anno.

L'Impact présentera son nouveau Joueur désigné Saphir Taïder lors d'une conférence de presse, en direct sur Facebook dès 15h.#IMFC will present its newest Designated Player Saphir Taïder during a press conference, today at 3pm via Facebook Live.

— Impact de Montréal (@impactmontreal) 22 gennaio 2018