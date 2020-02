vedi letture

ufficiale Borussia Dortmund, riscattato Emre Can dalla Juventus. Contratto fino al 2024

Il Borussia Dortmund ha ufficializzato il riscatto di Emre Can dalla Juventus. Il prestito del centrocampista ventiseienne diventerà un acquisto definitivo in estate. Per Can accordo fino al 30 giugno del 2024.