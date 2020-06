ufficiale Brescia, il giovane Ghezzi promosso in prima squadra. Ha firmato un biennale

vedi letture

Il giocatore della Primavera Andrea Ghezzi - riporta la nota ufficiale del Brescia - ha firmato un contratto biennale ed è stato promosso in Prima Squadra. Nato il 2 marzo 2001 a Treviglio (BG), nel 2015 è entrato nel Settore Giovanile del Brescia Calcio, dove ha dato dimostrazione di essere uno degli elementi cardine della Primavera, mettendosi anche in mostra per la sua importante poliedricità tattica. Negli ultimi due anni infatti Ghezzi ha ricoperto, con importanti risultati, più ruoli sulla fascia destra: dal terzino alla mezz’ala fino alla punta esterna, riuscendo anche ad andare più volte a rete. Dopo il debutto di Andrea Papetti, prima dell’interruzione del Campionato, un altro importante ingresso in Prima Squadra per un giovane promettente, frutto del vivaio del Brescia Calcio.