ufficiale Brescia, Romulo saluta subito: niente rinnovo. Gastaldello resta fino al 31 agosto

La società Brescia Calcio annuncia di aver trovato un accordo per il rinnovo del contratto di Daniele Gastaldello fino al 31 agosto 2020.

Il giocatore ha rinunciato alle due mensilità, marzo e aprile, in cui c’è stata la sospensione delle attività causa pandemia.

Stesso discorso per il direttore sportivo, Stefano Cordone, che ha rinunciato alle due mensilità di cui sopra e ha prolungato la sua collaborazione con il Club.

Al contrario, il brasiliano Souza Orestes Caldeira Romulo ha scelto di non continuare il rapporto pertanto, la collaborazione tra Club e giocatore, in scadenza oggi, può considerarsi conclusa.