UFFICIALE: Cagliari, Bruno Alves saluta dopo una sola stagione

Dopo una stagione in rossoblù, Bruno Alves lascia il Cagliari per affrontare una nuova sfida professionale. Arrivato in Sardegna l’estate scorsa con il titolo di Campione d’Europa conquistato con la Nazionale portoghese, Alves si è messo subito con grande umiltà a disposizione dei compagni e dell’allenatore. Alla squadra ha dato esperienza, fisicità e carisma, trasmettendo al gruppo agonismo e voglia di vincere. Un esempio per i giovani, in campo e fuori. 36 presenze e 1 gol, un contributo importante nel raggiungimento di una salvezza tranquilla.

Il Club ringrazia Alves per quanto fatto al Cagliari e gli augura ora le più grandi soddisfazioni per il continuo della sua carriera.

Boa sorte, Bruno!