UFFICIALE: Cagliari, Capozucca non è più il ds

Il Cagliari Calcio annuncia che il rapporto di collaborazione professionale con il Direttore Sportivo, Stefano Capozucca, non verrà rinnovato a seguito di una scelta presa di comune accordo tra le parti. Con l’occasione la Società rossoblù si congratula con il Direttore per i risultati conseguiti nelle ultime due stagioni sportive e gli augura i migliori successi professionali per il proseguo della sua carriera. Stefano Capozucca terrà una conferenza stampa venerdì 26 maggio alle ore 15 presso la sala stampa del Centro sportivo Asseminello.