UFFICIALE: Cagliari, ceduto Bizzi in prestito al Como

Una nuova avventura per Santiago Gentiletti. Il difensore ex Genoa è vicino all’Albacete. Trattativa ai dettagli. Gentiletti riparte dalla Spagna...

TMW - Albacete, in arrivo Gentiletti

Ha disputato l’ultima stagione in prestito al Varese, in Serie D, giocando 32 partite, impiegato anche nei play-out e nella Coppa Italia di categoria.

Portiere classe 1999, arrivato in Sardegna nell’estate del 2015 proveniente dal Monza, ha totalizzato 23 presenze nella Primavera rossoblù tra campionato, Coppa Italia e Viareggio Cup.

Il Cagliari Calcio comunica la cessione del calciatore Mirko Bizzi al Como in prestito sino al termine della stagione.

