UFFICIALE: Cagliari, ceduto Deiola al Parma

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Cagliari Calcio annuncia la cessione del calciatore Alessandro Deiola al Parma in prestito sino al termine della stagione.

Prodotto del nostro settore giovanile, Alessandro ha debuttato in prima squadra nella stagione 2015-16, dando prova di grande professionalità e duttilità tattica, facendosi trovare sempre pronto quando chiamato in causa, come nelle ultime fondamentali gare della stagione scorsa.

Complessivamente in rossoblù ha totalizzato 45 partite, segnando 3 reti.

In bocca al lupo, Ale!