UFFICIALE: Cagliari, comunicato lo staff tecnico. Michele Fini lascia

© foto di Federico De Luca

Il Cagliari Calcio comunica il nuovo staff tecnico per la stagione sportiva 2018-2019. Contestualmente all’arrivo di mister Rolando Maran in Sardegna, il club ingaggia Christian Maraner, in qualità di allenatore in seconda, e i collaboratori tecnici Ivan Moretto, Andrea Tonelli, che si occuperà anche di coordinare il lavoro dei preparatori atletici, e Gianluca Maran, che avrà la responsabilità di curare la match analysis.

Il ruolo di preparatore dei portieri sarà affidato ad Antonello Brambilla, promosso in prima squadra dopo due anni con la Primavera, in cui ha inoltre coordinato il lavoro dei preparatori dei portieri del settore giovanile.

Due i preparatori atletici: Agostino Tibaudi verrà coadiuvato da Francesco Fois, che continuerà anche a occuparsi del recupero infortunati.

Lo staff medico sarà sempre guidato dal responsabile sanitario Marco Scorcu, affiancato dal medico della prima squadra Roberto Mura.

Il team di fisioterapisti sarà composto da Salvatore Congiu e Simone Ruggiu.

Il club ringrazia il vice allenatore Michele Fini, il collaboratore tecnico Alessandro Agostini, il preparatore dei portieri David Dei, il match analyst Marco Cossu, il preparatore atletico Andrea Caronti per il grande lavoro svolto durante la loro permanenza in rossoblù, che ha contribuito fattivamente al raggiungimento degli obiettivi di squadra.