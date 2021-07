ufficiale Cagliari e Ceppitelli avanti insieme. Rinnovo fino al 2022 con opzione per un altro anno

Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare il rinnovo contrattuale di Luca Ceppitelli: il calciatore ha firmato un accordo che lo legherà ai colori rossoblù sino al 30 giugno 2022 con opzione per la stagione successiva. Questo il comunicato: "Dal suo arrivo nell’Isola, datato agosto 2014, è diventato uno dei cardini del gruppo: in questi sette anni il contributo offerto da Ceppitelli, in campo e fuori, è stato fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi di squadra. Tra gli artefici della pronta risalita nella massima serie, con la vittoria del torneo cadetto 2015-16, è stato protagonista in A nelle stagioni successive, autore di prestazioni e gol decisivi. Anche l’esaltante rimonta in classifica compiuta lo scorso campionato – conclusa con una salvezza conquistata con due giornate di anticipo - porta il suo sigillo in termini di leadership ed esperienza, qualità tecniche ed umane al servizio dei compagni. Forte nei duelli, bravo nel tackle e nel gioco aereo, esempio di lealtà e correttezza: il difensore umbro, sardo di adozione, ha sposato la causa rossoblù ed è una figura chiave all’interno dello spogliatoio per trasmettere l’importanza di vestire la maglia del Cagliari e i valori del Club, con il quale ha sinora totalizzato 163 gare e 9 reti. Avanti insieme, Luca!".