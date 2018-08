UFFICIALE: Cagliari, Guffanti nuovo responsabile dell'area scouting

© foto di Federico De Luca

Il Cagliari Calcio comunica che Riccardo Guffanti è il nuovo Responsabile dell’area scouting.

Nato a Milano, 61 anni, comincia la sua ultratrentennale carriera di dirigente sportivo nel Monza. Agli inizi degli anni ’90 è responsabile tecnico dell’F.C. Enotria 1908, società di Milano nota in Italia per il suo lavoro con i giovani. Dopo aver collaborato con il Settore giovanile del Milan, viene chiamato nel 2000 alla Pro Patria dove resterà per 9 anni, prima in qualità di Responsabile dell’area tecnica della prima squadra, poi di Direttore generale del club. Entra quindi a far parte dell’area scouting dell’Udinese, ricoprendo l’incarico sino al giugno del 2016.

Guffanti, che collaborerà a stretto contatto con il Responsabile dell’area tecnica, Daniele Conti, verrà supportato dagli scout Danilo Sancamillo, Andrea Cossu e Leonardo Bonachera, coordinando la rete di osservatori e segnalatori rossoblù, sparsi tra la Sardegna, la Penisola e l’estero.

Si rafforza così l’area scouting del Cagliari Calcio: a Riccardo e al suo staff l’augurio di buon lavoro, con l’auspicio di scoprire e portare in rossoblù tanti prospetti di talento.