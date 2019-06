UFFICIALE: Cagliari, il difensore Pisacane rinnova fino al 2021

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

E' ufficiale il rinnovo di contratto del difensore Fabio Pisacane col Cagliari. Ad annunciarlo lo stesso club attraverso un comunicato: "Il Cagliari Calcio è felice di annunciare il prolungamento del contratto di Fabio Pisacane: il difensore ha firmato sino al 2021. In Sardegna dall’estate 2015, nelle sue quattro stagioni a Cagliari Pisacane è riuscito a conquistare tutti con la determinazione che mette in campo, la tenacia con cui affronta ogni duello in gara, la voglia di non arrendersi mai, anche davanti alle sfide più difficili che la vita gli ha messo davanti. Leale, corretto, generoso. Stimato dai compagni, beniamino dei tifosi, che in lui vedono un esempio di dedizione e attaccamento alla maglia. Centoquattordici presenze in rossoblù, quattro gol: nell’Isola Fabio si è trovato a casa. Congratulazioni, Pisa!".