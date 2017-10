UFFICIALE: Cagliari, il moldavo Ionita rinnova fino al giugno del 2021

Fonte: Cagliaricalcio.com

© foto di Federico Gaetano

Il Cagliari Calcio è felice di annunciare il prolungamento del contratto di Artur Ionita: il calciatore si lega ai colori rossoblù sino al 2021.

Punto di forza della Nazionale moldava, Ionita - arrivato in Sardegna nell’estate 2016 - è un centrocampista universale, abile sia nella fase di spinta che di interdizione. Corsa e grinta il suo marchio di fabbrica, sfruttando le sue doti atletiche e tecniche Ionita sa essere efficace anche in zona gol: spettacolare la rete di testa in tuffo, realizzata la stagione scorsa contro il Palermo, in una gara fondamentale per il Cagliari vinta anche grazie a una doppietta del moldavo. 30 presenze sin qui totalizzate con la maglia rossoblù, una storia - quella tra il Cagliari e il suo centrocampista - destinata a durare ancora a lungo.

Complimenti Artur, avanti così!