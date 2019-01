© foto di Federico De Luca

Un bulgaro per il Cagliari: il club rossoblù ha annunciato l'arrivo dal CSKA Sofia di Kiril Despodov, esterno e seconda punta, classe '96. L'attaccante ha firmato col Cagliari un contratto fino al 2023, con opzione in favore della società per il prolungamento fino al 30 giugno 2024.