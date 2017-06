UFFICIALE: Cagliari, Massimo Rastelli rinnova fino al 2019

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Massimo Rastelli e il Cagliari, un matrimonio che continuerà anche la prossima stagione. Il tecnico e il club sardo hanno trovato l'accordo per un rinnovo biennale nell'incontro odierno, come riportato dal sito ufficiale del club. Questo il comunicato: "Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare il rinnovo contrattuale dell’allenatore rossoblù Massimo Rastelli. Il tecnico si lega al Club sino al 30 giugno 2019.

Dopo la storica vittoria del Campionato di B, Massimo Rastelli ha guidato quest’anno la squadra alla conquista di una tranquilla salvezza, raggiunta matematicamente con quattro giornate di anticipo: 47 i punti realizzati, che sono valsi l’11° posto in classifica; ben 14 le vittorie dei rossoblù, tra le quali – per prestigio – vanno senz’altro annoverate quella contro l’Inter e l’emozionante successo casalingo nei confronti del Milan proprio nell’ultima gara della stagione.

Il Club esprime la sua piena soddisfazione per il prolungamento del rapporto con Mister Rastelli e, nel rinnovargli la propria fiducia e stima, gli augura un grande in bocca al lupo per il proseguo dell'avventura in rossoblù.

Avanti, insieme. Buon lavoro, Massimo!".