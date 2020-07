ufficiale Cagliari, primo contratto per Michele Masala, ha firmato fino a giugno 2023

vedi letture

Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare che Michele Masala ha firmato il suo primo contratto da professionista, che lo legherà al Club rossoblù sino al 30 giugno 2023.

Attaccante esterno, originario di Sorso, Masala è reduce da una stagione che lo ha visto protagonista sia con l'Under 17 che con la Primavera, categoria dove si è segnalato anche per essere stato il primo classe 2004 in tutto il calcio italiano ad esordire, nel big-match contro l'Atalanta. Mancino dotato di grande tecnica e velocità, è uno dei prodotti dell'Academy rossoblù, essendo approdato nelle categorie nazionali dopo la tappa nel Centro di Formazione di Alghero.

Il bottino della stagione 2019-20, interrotta anzitempo dalla pandemia da Covid-19, parla di 13 presenze e 6 gol con l'Under 17, in aggiunta alle 6 apparizioni con la Primavera. Significativa anche l'esperienza con la maglia della Nazionale, iniziata già a dicembre 2018 nell'Under 15. Quest'anno è entrato in pianta stabile nell'Under 16, dove ha totalizzato 4 gol in 5 partite tra amichevoli e tornei internazionali.