UFFICIALE: Cagliari, rinnovo fino al 2021 per Joao Pedro

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Cagliari ha annunciato il rinnovo contrattuale fino al 2021 per Joao Pedro: "Il Cagliari Calcio e Joao Pedro ancora insieme. Il fantasista, classe 1992, ha firmato il rinnovo del contratto che lo lega alla società rossoblù fino al 2021. Arrivato in Sardegna nell’estate del 2014, Joao Pedro ha sinora totalizzato 26 gol in 95 partite ufficiali tra Campionato e Tim Cup, senza dimenticare i 13 assist".