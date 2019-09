© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ufficiale: Filip Bradaric lascia il Cagliari e torna a giocare in patria, nell'Hajduk Spalato in cui è cresciuto sin dal settore giovanile. Lo fa con la formula del prestito secco. Ecco il comunicato del club sardo.

"Il Cagliari Calcio comunica la cessione del calciatore Filip Bradaric all’Hajduk Spalato in prestito sino al termine della stagione 2019-20.

Nato a Spalato nel 1992, è arrivato nell’Isola nell’estate 2018, dopo aver fatto parte della Croazia vice-campione del Mondo in Russia. Nello scorso campionato ha totalizzato 29 presenze.

Per Bradaric ora un ritorno a casa, proprio nel club in cui è cresciuto, per dare maggiore continuità alle sue prestazioni.

Buona stagione, Filip".