Fonte: cagliaricalcio.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Cagliari Calcio è felice di annunciare il prolungamento del contratto di Simone Pinna: il calciatore si lega ai colori rossoblù sino al 2022.

Terzino destro classe 1997, nato a Oristano, è uno dei simboli della progettualità del Club per quanto riguarda il lavoro sui giovani e la loro valorizzazione. La sua trafila nel Settore giovanile rossoblù culminò con l'ottima prima parte di stagione 2015-16 nella Primavera, tanto da meritarsi già a gennaio 2016 il passaggio all’Olbia per diventare subito protagonista della promozione in Serie C. Collezionerà 91 presenze tra i professionisti, prima di rientrare al Cagliari ed esordire in Coppa Italia contro il Chievo il 18 agosto 2019, meritandosi tanti elogi e la standing ovation della Sardegna Arena.

Esempio di tenacia nel voler raggiungere gli obiettivi individuali e di squadra, per Pinna arriva l'ennesimo riconoscimento: uno sguardo aperto sul suo futuro in rossoblù.