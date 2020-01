© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Colpo dalla Polonia per il Cagliari e la sua formazione Primavera che in campionato si staglia al secondo posto dietro la capolista Atalanta.

Come riporta il registro ufficiale dei trasferimenti della serie A, in Sardegna è in arrivo Maciej Mas (18), centravanti di proprietà del SMS Lodz, ma che ha svolto metà campionato con il GKS Belchatow nella seconda divisione locale. Acquisto a titolo definitivo.