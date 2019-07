© foto di Federico Gaetano

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Venezia comunica di aver ceduto a titolo definitivo al Cagliari il diritto alle prestazione sportive di Guglielmo Vicario. Classe '96, il portiere nella passata stagione ha difeso la porta dei lagunari per 32 volte nel campionato di Serie B e nella doppia sfida contro la Salernitana valida per i playout. Cresciuto nel settore giovanile dell'Udinese, per Vicario arriva adesso un'altra chance in un club che gioca in A.