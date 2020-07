ufficiale Calabresi torna al Bologna: l'Amiens decide di non riscattarlo

Arturo Calabresi torna al Bologna dopo la stagione passata in Ligue 1 all'Amiens. Il giocatore ha disputato 25 presenze con un gol nel club francese, che però non ha deciso di utilizzare il diritto di riscatto interrompendo l'avventura del difensore in Francia. Ecco il comunicato via Twitter: