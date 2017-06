UFFICIALE: Capuano ha rinnovato col Cagliari fino al 2019

© foto di Daniele Liggi/TuttoCagliari.net

Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare il rinnovo di Marco Capuano. Il difensore abruzzese ha firmato per altre due stagioni, prolungando il suo contratto sino al 2019. Arrivato in Sardegna nell’estate del 2014, in questi tre campionati con la maglia rossoblù Capuano si è fatto apprezzare da tutti per le sue qualità professionali e umane.