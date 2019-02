UFFICIALE: Ceferin è stato rieletto presidente dell'UEFA

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Aleksandar Ceferin è stato appena rieletto come presidente dell'UEFA. Due anni e mezzo dopo la sua prima elezione in cui raccolse l'eredità di Platini, il dirigente sloveno questa mattina a Roma è stato nominato presidente dell'Union of European Football Associations all'unanimità. Ceferin era l'unico candidato e rimarrà in carica fino al 2023.