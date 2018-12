UFFICIALE: Chelsea, Azpilicueta rinnova fino al 2022

Attraverso un comunicato sul proprio sito ufficiale, il Chelsea ha annunciato l'estensione del contratto del difensore spagnolo Cesar Azpilicueta. Ha firmato un rinnovo quadriennale: il nuovo accordo scadrà a giugno 2022.

Good morning Blues, we have some news for you...@CesarAzpi has extended his Chelsea contract until 2022! 🙌 #Azpi2022 https://t.co/lxLVEvusXn

