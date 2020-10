ufficiale Chelsea, Moses parte ancora: ha firmato con lo Spartak Mosca

Proseguirà in Russia la carriera di Victor Moses. L'esterno nigeriano ha firmato con lo Spartak Mosca e lascia dunque ancora il Chelsea dopo il prestito dell'anno passato all'Inter: lo ha annunciato il sito ufficiale del Chelsea. Per Moses, che ha già giocato in Inghilterra, Italia e Turchia, si tratta della prima esperienza in Russia.