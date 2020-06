ufficiale Chelsea, Pedro e Willian prolungano fino alla fine della stagione

vedi letture

Il prossimo campionato Pedro potrebbe giocare con la maglia della Roma, ma intanto è ufficiale il suo prolungamento fino al termine dell'attuale campionato con il Chelsea. Lo spagnolo, in scadenza inizialmente a giugno, continuerà a giocare in Premier League, in FA Cup e in Champions League con i Blues fino ad agosto e solo dopo potrà eventualmente accordarsi con i giallorossi. Stessa condizione per Willian, anche lui in scadenza ma d'accordo con i londinesi per restare fino al termine di questa stagione.