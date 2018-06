UFFICIALE: Chievo, acquistato Tomovic dalla Fiorentina

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'A.C. ChievoVerona comunica di aver aver acquisito a titolo definitivo dall’A.C.F. Fiorentina le prestazioni sportive del difensore Nenad Tomovic. Il nuovo contratto che legherà il difensore serbo al ChievoVerona scadrà il 30/06/2021 con opzione per il prolungamento per il quarto anno. Una stagione da protagonista con la maglia del ChievoVerona, Tomovic ha disputato 27 presenze nella Serie A Tim 2017/2018 in gialloblù, ha lottato per 2439 minuti e ha recuperato 68 palloni!