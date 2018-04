UFFICIALE: Chievo, il comunicato: esonerato Maran, c'è D'Anna

Fonte: Chievoverona.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'A.C. ChievoVerona comunica di avere sollevato Rolando Maran dall'incarico di allenatore della Prima squadra. A Maran vanno i ringraziamenti per il lavoro svolto sin dal primo giorno con impegno, serietà e correttezza professionale.

Protagonista di tre salvezze in Serie A, con il nono posto raggiunto al termine della stagione 2015/16 con 50 punti in classifica, a lui va il più sentito in bocca al lupo per il prosieguo della carriera.

Contestualmente viene interrotto il rapporto di collaborazione anche con l'allenatore in seconda Christian Maraner e con i tecnici Andrea Tonelli e Ivan Moretto, ai quali va un ringraziamento per il lavoro svolto.

La conduzione tecnica della Prima squadra è affidata a Lorenzo D'Anna, che lascia il suo incarico di allenatore della Primavera. L'A.C. ChievoVerona rivolge a D'Anna, che vanta 161 presenze con la maglia gialloblù in Serie A e 136 con la fascia di capitano, i più calorosi auguri di buon lavoro.