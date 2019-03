Fonte: chievoverona.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'A.C. ChievoVerona comunica che l’attaccante della Primavera gialloblù Pietro Rovaglia, ha stipulato il suo primo contratto professionistico che lo lega al ChievoVerona fino al 30/06/2023.

È un prodotto del Settore Giovanile gialloblù. Rovaglia, infatti, arriva giovanissimo al ChievoVerona e nella stagione 2009/2010 entra a far parte della categoria Pulcini 2000, iniziando il suo percorso con un anno in anticipo. Dopo due stagioni con i Pulcini, l’attaccante nato e cresciuto a Verona fa tutta la trafila del Settore Giovanile: Esordienti Provinciali, Esordienti Regionali, Giovanissimi Professionisti, Giovanissimi Regionali, Giovanissimi Nazionali e Under 17. Con quest’ultima categoria realizza 23 reti in due stagioni, giocando la prima delle due come sotto età. Da questa stagione approda in Primavera dimostrando tutte le sue qualità e potenzialità da attaccante di razza. In 22 presenze (e una in Primavera Tim Cup) realizza cinque gol. Rovaglia ha anche vestito in più stage la maglia della Nazionale Italiana e con l’Under 15 azzurra può vantare anche una presenza in una gara ufficiale.