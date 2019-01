UFFICIALE: Chievo, respinto il ricorso. Confermato il -3 in classifica

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Confermata la penalizzazione in classifica al Chievo. Dopo le indiscrezioni delle ultime ore, arriva la conferma ufficiale, tramite comunicato del Collegio di Garanzia del CONI: respinto il ricorso dei clivensi, che mantengono il -3 e anche l'ammenda da € 200.000,00. Di seguito il testo integrale della decisione.

La corte ha infatti riunito al ricorso del Crotone contro il Chievo (giudicato inammissibile) "il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 101/2018, presentato, in data 29 novembre 2018, dalla società C. Chievo Verona S.r.l. avverso la decisione assunta dalla Corte Federale d'Appello, Sez. Unite, della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), di cui al C.U. n. 043/CFA del 5 novembre 2018, con cui la stessa Corte ha rigettato l'eccezione preliminare, sollevata dalla difesa della società ricorrente, di nullità della decisione del Tribunale Federale per vizio dell'atto di deferimento, ha respinto il ricorso proposto dall'appellante Chievo Verona S.r.l., ritenendo raggiunta la prova dell'avvenuta violazione, da parte del Presidente e degli Amministratori della società, del disposto di cui all'art. 8, commi 1 e 2, CGS e riaffermando il proscioglimento del Chievo, di cui all'art. 8, comma 4, CGS, e ha confermato, infine, a carico della medesima società, a titolo di responsabilità oggettiva per l'operato dei propri dirigenti, la sanzione disposta dal giudice di prime cure in data 13 settembre u.s., consistente nell’ammenda pari ad € 200.000,00 e nella penalizzazione di tre punti in classifica, da scontare nella stagione sportiva in corso".