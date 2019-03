UFFICIALE: Chievo, rinnovo fino al 2021 per Ibrahim Karamoko

Fonte: chievoverona.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'A.C. ChievoVerona comunica che il centrocampista della Primavera gialloblù Ibrahim Karamoko, ha stipulato il suo primo contratto professionistico che lo lega al ChievoVerona fino al 30/06/2021.

Nato il 23/07/2001 a Parigi, in Francia, Karamoko è un centrocampista che unisce le doti tecniche a quelle fisiche, un mix che l'ha reso spesso tra i migliori in campo durante questi mesi di Primavera 1.

Karamoko è arrivato al ChievoVerona nell'estate del 2017, affermandosi gradualmente come uno dei giovani più promettenti, prima della squadra Under 17 e poi della formazione Primavera, grazie a una costante crescita tecnico-tattica. Un colpo importante, quello messo a segno oggi dalla società gialloblù, sia per il presente che per il futuro.

Un'altra testimonianza di quanto la società tenga sotto stretta osservazione la crescita dei sui giovani talenti, e la valorizzazione di tutto il movimento del Settore Giovanile, che si sviluppa tra i campi e le strutture del Bottagisio Sport Center e Veronello.​