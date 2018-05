UFFICIALE: Chievo, riscattato Stepinski. Contratto fino al 2021

L’A.C. Chievo Verona comunica di aver esercitato in data odierna il diritto di opzione per l’acquisto a titolo definitivo del calciatore Mariusz Stepinski dall’F.C.Nantes. Il contratto con il calciatore avrà durata fino al 30 giugno 2021.

5⃣ ⚽️ per farsi conoscere, 5⃣ ⚽️ per farsi apprezzare, 5⃣ ⚽️ per farci sognare, 5⃣ ⚽️ per farci innamorare, 5⃣ ⚽️ per farsi... riscattare!

