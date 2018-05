UFFICIALE: Chievo Verona, confermati D'Anna e il ds Romairone

© foto di Marco Rossi/TuttoCesena.it

Con un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale, il Chievo Verona ha reso noto il prolungamento di contratto del tecnico D'Anna e del direttore sportivo, Romairone. Questo il testo integrale: "L'A.C. ChievoVerona comunica che in data odierna è stato raggiunto l'accordo per il prolungamento del contratto del Direttore Sportivo Giancarlo Romairone, che si lega al club gialloblù fino al 30 giugno 2021. Si comunica inoltre che è stato confermato alla guida tecnica della Prima squadra anche per la stagione sportiva 2018/2019 di Serie A Tim Lorenzo D'Anna. Il tecnico gialloblù ha sottoscritto un contratto annuale con opzione per l'anno successivo".