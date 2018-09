UFFICIALE: ChievoVerona, risolto il contratto con Faccioli

Fonte: http://www.chievoverona.it

L'A.C. ChievoVerona comunica di avere interrotto in data odierna il rapporto contrattuale con Luca Faccioli, che ricopriva la carica di Direttore Affari Generali dalla stagione 2014/15.

A Luca Faccioli vanno i ringraziamenti da parte di tutta la società, per il lavoro svolto sin dal primo giorno con impegno, serietà e correttezza professionale e il più sentito in bocca al lupo per il prosieguo della carriera.