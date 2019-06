UFFICIALE: Colombia, Muriel lascia la Copa: rottura legamento collaterale

© foto di Giacomo Morini

Brutte notizie per Luis Muriel. L'attaccante, dopo soli tredici minuti dall'inizio di Argentina-Colombia - gara valida per la prima giornata della fase a gironi della Copa America 2019 -, è stato infatti costretto ad uscire dal campo a causa di un contrasto di gioco che gli ha procurato un problema muscolare alla coscia. Si temeva la rottura del crociato, ma così non è, anche se non è andata tanto meglio all'ex Sampdoria.

Collaterale.. Come confermato dal presidente della Federazione colombiana Ramon Jesurun a Win Sports, il giocatore ha riportato una lesione al legamento collaterale del ginocchio sinistro e sarà costretto ad abbandonare questa Copa America. Almeno due i mesi di stop. Va da sé che ora i discorsi per un eventuale riscatto della Fiorentina (o di un acquisto da parte dell'Atalanta, come emerso dagli ultimi rumors) saranno influenzati dall'accaduto.