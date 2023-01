ufficiale Cremonese, Strizzolo saluta e torna in Serie B. Ha firmato con il Modena

vedi letture

Luca Strizzolo lascia la Cremonese per sposare l'offerta del Modena. Questo il comunicato del club grigiorosso circa l'operazione che porterà l'attaccante a diventare canarino: "U.S. Cremonese comunica di aver ceduto a titolo temporaneo con opzione di riscatto a FC Modena i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Luca Strizzolo. A Luca va l’augurio del club grigiorosso per questa nuova avventura professionale".