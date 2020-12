ufficiale Cristo non si è fermato a Udine. Lo spagnolo va in prestito al Deportivo Mirandes

Termina, almeno per il momento, la fin qui poca fortunata esperienza dell'attaccante spagnolo Cristo Gonzalez con la maglia dell'Udinese. E' ufficiale, come rende noto lo stesso club friulano, il passaggio del giocatore classe '97 in prestito al Club Deportivo Mirandes (società spagnola di Segunda División). "Udinese Calcio comunica di aver ceduto a titolo temporaneo fino al 30/6/2021 l'attaccante spagnolo Cristo Gonzalez al Club Deportivo Mirandes. "A Cristo - si legge nel comunicato del club friulano - l’in bocca al lupo per questa nuova esperienza".