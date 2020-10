ufficiale Crotone, arriva il rinforzo per la difesa. Djidji in prestito dal Torino

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Crotone ha annunciato l'arrivo di Koffi Djidji come nuovo difensore per Stroppa: "Il Football Club Crotone comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo dal Torino Football Club, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Koffi Djidji. Nato il 30 novembre 1992 a Bagnolet (Francia) con passaporto ivoriano, il calciatore è cresciuto col Nantes ed ha giocato con la squadra francese fino al 2018 collezionando ben 111 presenze. Difensore centrale alto e agile, Djidji è dotato di un innato senso della posizione. Da oggi è pronto per dare il suo contributo alla causa pitagorica. Benvenuto in rossoblù, Koffi!"