ufficiale Crotone, colpo Rojas. Il gioiellino classe 2002 ha firmato per quattro anni

Il Crotone si muove anche sui colpi il prospettiva. E' stato infatti annunciato l'arrivo di Luis Rojas Zamora, centrocampista cileno classe 2002, attraverso il proprio sito ufficiale: "Il Football Club Crotone è lieto di annunciare uno straordinario colpo in prospettiva: dall’Universidad del Chile arriva a titolo definitivo la giovane stella Luis Rojas Zamora. Nato a Santiago (Cile) il 6 marzo 2002, Luis è un centrocampista molto tecnico, abile con la palla tra i piedi, dotato di un gran tiro ed è considerato tra i giovani più promettenti del panorama internazionale dopo essersi messo in evidenza nel “Sudamericano” Under 17 e nel “Mondiale” della medesima categoria. Rojas ha firmato un quadriennale con la società rossoblù, che sta scandendo ogni giorno di questo calciomercato con un regalo per i propri tifosi e che si conferma sempre particolarmente attenta alla programmazione per il futuro".