UFFICIALE: Crotone, dal Milan arriva Crociata a titolo definitivo

Il Football Club Crotone comunica di aver acquisito a titolo definitivo dall’Ac Milan, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Giovanni Crociata.

Nato a Palermo l’11 agosto 1997, Crociata ha iniziato a giocare a calcio all’età di 6 anni nella sua Sicilia, prima di entrare a far parte del settore giovanile del Milan nell’estate 2011. Da lì inizia la sua trafila con i rossoneri, fino a diventare uno dei perni della squadra Primavera.

La scorsa stagione il Milan lo ha girato in prestito in Serie B, al Brescia, per fare esperienza e Giovanni ha dimostrato tutte le sue doti disputando ottime prestazioni e realizzando ben 4 assist e anche un gol.

Bravo con entrambi i piedi, Crociata può agire da centrocampista centrale, trequartista e anche da esterno sinistro in mezzo al campo. E’ molto abile nel saltare l’uomo, ha un’ottima visione di gioco ed è un giocatore che fa delle sue grandi abilità tecniche il suo punto di forza.

Ottimo colpo messo a segno da parte della Società rossoblù che si dimostra sempre attenta e vigile sui giovani prospetti del calcio italiano.

Crociata ha sottoscritto un contratto quadriennale con il Crotone, con scadenza al 30 giugno 2021.