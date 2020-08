ufficiale Crotone, rinnova Festa. Il portiere rossoblu firma un contratto biennale

Il Crotone rinnova il contratto con Marco Festa. Il portiere rossoblu, si legge sul sito ufficiale del club rossoblu ha firmato un biennale. Questo il testo del comunicato: "Marco Festa, portiere classe 1992, sarà rossoblù anche per le prossime 2 stagioni: infatti, la storia d’amore tra l’estremo difensore e il Crotone proseguirà fino al 2022, data fino alla quale è stato prolungato il suo contratto. Si tratta di una riconferma importante, guadagnata giorno dopo giorno con professionalità e dedizione: arrivato in rossoblù nel 2015 per completare la squadra dei portieri, Marco con gli squali vanta 2 promozioni in A (2016 e 2020) e la storica salvezza nel massimo campionato (2017)".