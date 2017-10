Fonte: www.fccrotone.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Football Club Crotone comunica di aver raggiunto l’accordo per il prolungamento del contratto del calciatore Andrea Barberis. Il 23enne calciatore ligure è ormai uno dei pilastri del Crotone: qui è arrivato nell’estate del 2015 dopo la gavetta in giro per l’Italia, ha conquistato un posto tra i titolari ed è stato uno dei protagonisti della storica promozione in A. Il centrocampista ha siglato il rinnovo del contratto, fino al 2019, con opzione a favore della società per il terzo.